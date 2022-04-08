14 مدرسة تعود للانتظام العام الدراسي المقبل في جنوب الشيخ زويد

تفقدت لجنة من إدارة الشيخ زويد التعليمية عملية بناء وترميم المدارس بالقرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد.

لجنة لمعاينة مدارس جنوب وغرب الشيخ زويد

قامت اللجنة برئاسة سلامة سلمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، يرافقه علي عودة مدير قسم التخطيط بالمرور على مدرسة المعنية جنوب الشيخ زويد، والوقوف على عملية البناء، وحث المقاول المختص، وهيئة الأبنية التعليمية الإسراع في العمل لعودة المدارس بتلك المناطق.

فيما تفقدت اللجنة مدرسة العكور الإبتدائية، والتطورات في عملية الترميم التي أكدتها لجنة المعاينة المكونة من مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وإدارة الشيخ زويد التعليمية، وهيئة الأبنية التعليمية وقسم التعويضات والمراجعة بديوان عام محافظة شمال سيناء.

سير العمل بشكل طبيعى بمدارس القرى

قال سلامة سلمان مديرإدارة الشيخ زويد التعليمية في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن العمل يسير بشكل متسارع لإتمام عملية البناء والتعمير وعمل الترميمات اللازمة لبعض المدارس التي تُارت الفترة السابقة، وذلك لإمكانية عودة الدراسة بها خلال العام الدراسي القادم.

وأضاف سلمان أن هناك ترميمات لمدارس تعمل بالفعل، ويتم نقل التلاميذ إلى فصول أخرى داخل المدرسة، حتى لا تتوقف العملية التعليمية في القرى سواء غرب أو جنوب مدينة الشيخ زويد.

إعادة تهيئة 14 مدرسة لعودة الدراسة بها العام الدراسي المقبل

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أوصى في بيان سابق له، على ضرورة الإسراع بعودة جميع الخدمات والمدارس بقرى الشيخ زويد العائدة.