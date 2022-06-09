إدارة الشيخ زويد التعليمية تتسلم مدرسة الشلاق بعد انتهاء أعمال ترميمها

استلمت إدارة الشيخ زويد التعليمية بمحافظة شمال سيناء، مدرسة الشلاق للتعليم الأساسي، وذلك بعد الانتهاء من عملية الترميمات التي قامت بها هيئة الأبنية التعليمية.

وقال علي عودة، مسؤل التخطيط في إدارة الشيخ زويد التعليمية، في بيان، إن لجنة من الإدارة مكونة من مدير عام الإدارة ونائبه ومسؤولي التخطيط ومدير المدرسة وقسم الفنيين، قامت باستلام مدرسة الشلاق بقرية الشلاق غرب الشيخ زويد التابعة لإدارة الشيخ زويد التعليمية.

نقل المستلزمات الدراسية لمدرسة الشلاق

وأضاف مدير قسم التخطيط، أنه جاري نقل الأدراج والمكتبات للمدرسة وتزيين السور الخارجي بالشكل الملائم، لتصبح أولى المدارس غرب المدينة التي تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ بتجمعات الشلاق وأبوفرج ومناطق غرب الشيخ زويد، وذلك بقوة تعليمية مكتملة سواء من التلاميذ أو هيئة التدريس.

14 مدرسة تخضع للترميمات وإعادة البناء بالشيخ زويد

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن 14 مدرسة على الأقل تم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية، منها ما تحتاج إلى ترميم، وأخرى تحتاج إلى بناء كامل، ومنها مدرسة أبو فرج الابتدائية والظهير، أما مدارس الوحشي وأبورفاعي والجورة وبعض المدارس الأخرى فتحتاج إلى ترميمات بسيطة وستكون جاهزة للعمل خلال العام الدراسي القادم.

إدارة الشيخ زويد تتسلم مدرسة الإعدادية بنات

وكانت إدارة الشيخ زويد التعليمية، قد تسلمت مدرسة الشيخ زويد للبنات الإعدادية، بعد إعادة التأهيل، والإدارة التعليمية المقر الرئيسي، وتم إعادة ترميم وتأهيل مدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية أيضا.