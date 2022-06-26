المترو: منافذ بيع وقطارات إضافية تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، الدفع بقطارات إضافية تزامنا مع بداية أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد المضافة للمجموع، تيسيرا على الطلاب للوصول إلى اللجان بشكل سريع، مشيرا إلى أنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمنع حدوث أي زحام علاوة على توفير الفكة بشبابيك التذاكر، إضافة إلى تقليل زمن التقاطر، للحد من الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.

زيادة رحلات مترو الأنفاق طوال أيام امتحانات الثانوية العامة

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه تم زيادة رحلات مترو الأنفاق طوال أيام عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات، لافتًا إلى أنَّه تمّ الدفع بجميع القطارات المكيفة، لمواجهة الطقس الحار، علاوة على تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة، موضحًا أنَّه تمّ الدفع بجميع فرق الطوارئ على أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.

أكمنة ثابتة ومتحركة بمترو الأنفاق خلال امتحانات الثانوية العامة

وأكّد متحدث مترو الأنفاق تواجد وانتشار شرطة المترو التابعة لشرطة النقل والمواصلات بجميع المحطات، مع عمل أكمنة ثابته بالمحطات وعلى الأرصفة، وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل وخلال أيام امتحانات الثانوية العامة 2022، مع المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق، وذلك لضبط جميع أشكال الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور.

إجراءات مشددة داخل المحطات والقطارات ضد كورونا

وأضاف «عبدالهادي» أنَّ شركة مترو الأنفاق تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة داخل المحطات وعربات القطارات للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات، علاوة على ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.