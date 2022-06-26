نصائح لإخلاء المسؤولية عند نشر مقطع فيديو مملوك لغيرك على فيس بوك

قدّم فيس بوك المملوك لشركة ميتا العالمية، مجموعة من النصائح لصانعي المحتوى لتحقيق أرباح دون التقيد بشروط أو التعرض إلى وقف المحتوى، نظرا لتعارضه مع السياسات الخاصة بالملكية أو انتهاك الحقوق.

وذكرت المنصة، أنّ هناك طريقة لضمان عدم انتهاك المحتوى الذي تقدمه لقانون حقوق النشر، مشيرا الى أنّه عند استخدام الموسيقى المفضلة لديك يمكنك استخدام موسيقى تابعة لآخرين في الفيديو الخاص بك، لكن قد تتم مشاركة إيرادات إعلانات الفيديو أو المطالبة بملكيتها بواسطة مالكي الحقوق.

انتهاك حقوق النشر

وطالبت منصة فيس بوك، صانعي المحتوى بأن يكونوا على وعي، ومن المُحتمل أن تنتهك حقوق النشر الخاصة بشخص آخر عند نشر المحتوى الذي يملكه على فيس بوك، حتى في الحالات التالية: شراء المحتوى أو تنزيله (على سبيل المثال: أغنية من iTunes) تسجيل المحتوى على جهاز التسجيل الخاص بك (على سبيل المثال: موسيقى في الخلفية تم تشغيلها في حفلة ترفيهية أو حفلة موسيقية أو مناسبة رياضية أو حفل زواج أو غير ذلك).

إخلاء المسؤولية

وتابع فيس بوك، أنّه يجب إسناد المحتوى إلى مالك حقوق النشر، وتضمين بيان إخلاء مسؤولية يفيد بأنّك لم تقصد انتهاك حقوق النشر، وعدم نيّة التربّح منه وتعديل العمل أو إضافة مادتك الأصلية إليه، وتوفر المحتوى على الإنترنت أو رؤية شخص آخر ينشره الاعتقاد بأنّ هذا المحتوى يقع ضمن نطاق ‏الاستخدام العادل، ويمكنك استخدام موسيقى غير محميّة بحقوق من مجموعة المقاطع الصوتية، كما يمكنك استخدام موسيقى غير محمية بحقوق ومؤثرات صوتية من ‏مجموعة المقاطع الصوتية.

وشهد عدد مستخدمي فيس بوك، انخفاضًا للمرة الأولى على الإطلاق، حيث بلغ عدد المستخدمين نحو 1.9 مليار المستخدمون النشطون يوميًا، وشهد سهم ميتا انخفاضا كبيرا في قيمة الأسهم.