«فيسبوك» يطرح حيلة جديدة لمعرفة غير الراغبين في صداقتك.. اعرفهم الآن

يوجد لدى العديد بعض الكارهين غير المعروفين، منهم من يتواجد على صفحة تطبيق «فيسبوك» الخاصة بهم، ولكن لن تكن تعرفهم من قبل، وهو ما جعل الشركة الأمريكية تكشف عن حيله في موقع التواصل الاجتماعي قد تكشف لك الأشخاص الذين يتجنبون الحديث معك ومتابعتك.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن تطبيق Facebook يحتفظ داخله بمجلد رفض مخفي مليء بالأشخاص الذين تتجاهلك تمامًا، وربما لم تره مطلقًا، لكن الأمر يستحق التحقق منه، لمعرفة الأشخاص الذين لا يرغبون في صداقتك.

كيف تعرف الأشخاص غير الراغبين في صداقتك؟

وأضاف الموقع في تقرير له أن المجلد يحتوي على جميع طلبات الصداقة التي تم تجاهلها على Facebook والتي رأيتها، وربما تكون قد أرسلت كميات كبيرة من الطلبات على مر السنين ثم نسيتها بسرعة، إذ ربما لا يستخدم الشخص «فيسبوك» كثيرًا، ولكن من المحتمل أيضًا أنهم رفضوا قبول الطلب لأسباب ما، ولحسن الحظ، يمكنك عرض وإلغاء طلبات الأصدقاء المنبوذة منذ فترة طويلة أو يمكنك ترك الأمر يستمر.

وأشار الموقع إلى أن توجد طريقتان رئيسيتان للعثور على أصدقائك على Facebook، الأول على الهاتف المحمول وهذا هو تطبيق الهاتف الذكي الخاص بك، من خلال فتح فيسبوك ثم انقر فوق القائمة، التي تبدو وكأنها 3 أسطر مكدسة فوق بعضها، ثم سترى قائمة من الخيارات واختر الأصدقاء.

العثور على طلبات الصداقة المرسلة بـ«فيسبوك»

ومن هناك ستتمكن من رؤية طلبات الصداقة المعلقة، وهي الطلبات التي لم تجب عليها بعد، بالإضافة إلى الأصدقاء المقترحين، الآن انقر فوق رؤية الكل في الجزء العلوي الأيمن، والذي سيعرض جميع طلبات الصداقة المعلقة الخاصة بك، ثم في أعلى اليمين على يسار أيقونة البحث، توجد ثلاث نقاط، انقر فوقها وستظهر لك نافذة منبثقة تقول عرض الطلبات المرسلة، وسيعرض هذا جميع طلبات الصداقة التي أرسلتها ولكن لم يتم الرد عليها.

أما الطريقة الثانية لذلك هي على جهاز الكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب أو جهاز Mac، ثم انتقل إلى facebook.com/friends/requests، وسيظهر ذلك طلبات الصداقة المعلقة الخاصة بك، ولكن إذا قمت بالنقر فوق عرض الطلبات المرسلة في الجزء العلوي الأيسر، فسيتم توجيهك إلى جميع الطلبات التي أرسلتها، ولكن تم تجاهلها.