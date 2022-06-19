«تنظيم الاتصالات» يشرح طرق تقديم شكوى من الإنترنت المنزلي

قدم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مجموعة من النصائح لمستخدمى خدمات الاتصالات فى مصر خصوصا الإنترنت الأرضي، حيث يتعرض الكثيرون لحدوث مشاكل تؤثر على كفاءة الإنترنت.

وقال القومي للاتصالات، في بيان له، إنه يمكن للمستخدمين التقدم بشكوى حال تعرضهم لمشاكل مع الشركة مقدمة الخدمات، ويتم ذلك عبر قنوات ختلفة، حيث يعمل مركز الاتصال كمستوى ثان لتلقي الشكاوى حال استنفاذ المستخدمين لوسائل الوصول إلى حل مرضي لشكواهم مع المشغلين أو مقدمي الخدمة، في إطار الضوابط التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003 والمعروف بقانون الاتصالات.

دفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية

وبحسب بيان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يجب أن تتضمن شكاوى المستخدمين اسم الشاكى وعنوانه وأرقام التليفونات، تفاصيل عن الشكوى تشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عن طريقها وتفاصيل عن الجهة التى تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل، أي إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد المُبرم بين المستخدم والمشغل أو مقدم الخدمة الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة أو أية فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.

خدمات تطبيق «ماي نترا»

واشار الجهاز، إلى إطلاقه تطبيق My NTRA والذي تم اختياره كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية، حيث يقدم التطبيق مجموعة من الخدمات التى تساعد العميل على حل كافة المكشاكل التى تواجهه.

ويقدم تطبيق «ماي نترا»، مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المستخدم، منها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسمه، والتعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول، والتعرف على ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية، والاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية.