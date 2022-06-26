لو عايز تزود دخلك في إجازة الصيف.. اعرف خطوات الربح من الإنترنت

مع بداية الإجازة الصيفية يبحث الكثير من الطلاب عن طرق يمكنهم من خلالها كسب المال عن طريق العمل بدوام جزئي، وهو ما أصبح ممكنا خلال تلك الأيام بفضل التكنولوجيا، وتستعرض بوابة «الوطن» فيما يلي أهم الوظائف التي يمكن العمل بها خلال الإجازة إذا أردت زيادة دخلك من البيت:.

قال أحمد سالم خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم أصبح مكانا صغيرا يدار من خلال أزرار أجهزة اللاب توب، وهو ما فتح أمام كثير من الشباب إمكانية التربح عبر الانترنت وأنت لا تزال في منزلك دون أن تتحرك، خاصة للطلاب والراغبين في زيادة الدخل الشهري.

كتابة المحتوى

وأضاف أن أولى طرق التكسب عبر الإنترنت كتابة المحتوى، خاصة إذا كنت موهوبا في طريقة العرض، وهناك الكثير من المواقع الالكترونية التي تعمل بنظام مشاركة الأرباح، حيث يتم انشاء حساب على الموقع وكتابة الموضوعات وحسب نسب المشاهدات يتم تقسيم الأرباح بين الموقع والكاتب، بنسب يتم تحديدها مسبقًا.

التسوق بعمولة

وأشار إلى أن تلك الطريقة سهلة، وتتضمن الدخول على المواقع التجارية الـ«أون لاين» وإنشاء حساب مسوق إلكتروني، واختيار المنتجات التي يمكنك تسويقها حسب ميولك «ألعاب رياضية ، ملابس، .. إلخ» ثم تمويل إعلان للحصول على مشترين للموقع عن طريقك، وتحصل على العمولة.

التصميم والجرافيك

وأوضح أن الطريقة الثانية من الطرق التي انتشرت مؤخرًا، فإذا كنت بارعًا في تصميم الصور والإعلانات، فإن كثير من المنصات العالمية تطلب مصممين جرافيك عن بعد والتعامل بالقطعة، حيث تقوم بالحصول على المهام وتنفيذها وتسليمها ثم الحصول على أموالك بعد الموافقة عليها.

إدارة صفحات المواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستجرام» من أهم طرق التسويق، حيث يمكنك العمل في إدارة الصفحة من خلال الرد على التعليقات والرسائل والحصول على أجر منها، لكن تلك الطريقة يجب أن تمتلك خبرة كبيرة في الـ«سوشيال ميديا».

الترجمة

أوضح أن ترجمة خاصة اللغات من المهام المطلوبة بشدة خلال الفترة الحالية، وهناك الكثير من المنصات التي تقوم بوضع مهام متعلقة بترجمة مقالات علمية ومهنية، وهي بسعر مرتفع إذا تحققت بها المعايير المطلوبة.