تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق في بطلان عقد بيع فيلا أكتوبر لـ23 يوليو

أجلت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق، في الدعوى الثالثة التي أقامتها، وهي دعوى بطلان عقد بيع فيلا في مدينة 6 أكتوبر، لجلسة 23 يوليو المقبل.

دعوى ابنة رشوان توفيق

وكانت محكمة جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق، برفض دعوى ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق، في قضية فيلا السادس من أكتوبر، ضد والدها، التي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة 6 أكتوبر لابنته الثانية «هبة».

وكانت آية رشوان توفيق، أقامت دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد قولها.