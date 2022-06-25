رشوان توفيق : همشي على رجلي بعد 10 أيام .. وأتحدث مع الله يوميا

تعرض الفنان رشوان توفيق لوعكة صحية شديدة منذ أيام، حيث تعرضت قدمه لشرخ، أدى إلى وضعها فى الجبس، حيث يظل فى منزله لما يقرب من 10 أيام، حتى يستطيع الحركة من جديد.

وقال الفنان رشوان توفيق لـ«الوطن»، «الحمد لله أنا بخير حالياً، ورب ضارة نافعة، فبعد أن وضعت قدمى فى الجبس رأيت حب الجمهور وأصدقائى لى، حيث إننى لم أتوقع أن يغمرونى بكل هذا الحب، فأنا محظوظ بمحبة الجمهور لى، وأتمنى أن تمر الأيام بشكل سريع حتى أستطيع أن أقف على قدمى من جديد وأقدم أعمالاً فنية».

وعن موعد إزالة الجبس قال رشوان توفيق: «ما يقرب من 10 أيام، وسوف يتم فك الجبس، وأتابع بشكل مباشر مع الأطباء فى المنزل، وأعلم أن ذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى وأنا راض بكل شىء، وأقضى فترة علاجى فى الحديث مع الله سبحانه وتعالى، وأشكره على نعمة الصحة، وأتابع من وقت لآخر أعمالى الفنية فى التليفزيون، كما أقضى معظم الوقت الآخر مع أحفادى، فهم ثروتى فى الدنيا».

وعن تقديمه أعمالاً فنية جديدة بعد تعافيه قال رشوان توفيق: «لا يوجد فنان يخرج على المعاش، فهذه فكرة غير مقبولة، ما دام الفنان لديه ذاكرة وقدرة صحية لا بد أن يكمل ويتحرك ويمد الجمهور بكل طاقته، فلدينا نماذج عديدة من النجوم الكبار، قدموا أدواراً فنية هامة حتى آخر أيام حياتهم».

وبشأن عدم تقديمه لأدوار البطولة المطلقة قال: «لا يشغلنى على الإطلاق أدوار البطولة المطلقة، فأهم شىء هو جودة العمل، والفائدة التى تعم للمشاهدين بعد مشاهدة العمل، فلا يصح للفنان أن يعتزل أو يبتعد عن الفن، ما دام لديه القدرة الذهنية والصحية جيدة، من الممكن وقتها أن يقدم أى دور حتى لو كان صامتاً بشرط أن يكون مؤثراً فقط».

وعن حقيقة اعتزاله للمسرح أوضح رشوان توفيق رأيه قائلاً، «لم أعتزل، ولكن المسرح يحتاج إلى طاقة ومجهود كبير، وهذا من الصعب تقديمه فى الوقت الحالى بحكم السن، فلقد عرضت علىّ مسرحية بطولة مطلقة العام الماضى، ولكنى رفضت».

واستطرد حديثه، «قدمت مع المؤلف عمرو محمود ياسين قصة فى مسلسل نصيبى وقسمتك، وحققت نجاحاً كبيراً، وبعض المشاهد فى مسلسل انحراف مع الفنانة روجينا، ولكن لم يعرض علىّ سيناريوهات فى الوقت الحالى، فالمشكلة الحقيقية أن المنتجين لم يهتموا بتقديم أدوار لها قيمة للفنانين الكبار، وأصبحت الأدوار الهامة تذهب للشباب بشكل أكبر».

وقد حصل الفنان رشوان على جائزة الدولة التقديرية منذ أيام بعد قرار وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بإعطاء الجوائز لعدد من الفنانين والأدباء فى عدة مجالات، منها الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

ومن جانبه أبدى رشوان توفيق سعادته بفوزه، وتأكيده أنه غير قادر على وصف شعوره الممزوج بالفرحة الغامرة، وتقدير الدولة المصرية لشخصه، ومنحه مثل هذه الجائزة القيمة قائلاً، «الفرحة جوه قلبى ومش عارف أشكركم إزاى، وبشكر وزيرة الثقافة فنانة عظيمة وتستاهل كل خير».

وقال الفنان رشوان توفيق إنه تلقى خبر فوزه بجائزة الدولة التقديرية، من خلال اتصال هاتفى من المخرج خالد جلال، تبعه مكالمة أخرى من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، متابعاً بقوله: «مش عارف أشكركم إزاى؟ فرحان جداً، بشكر ربنا سبحانه وتعالى، وبشكر الدولة المصرية وجامعة القاهرة، ورئيسها الدكتور عثمان الخشت، لأن الترشيح جاء من خلالها، وليس من النقابات الفنية».