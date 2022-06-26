محافظ سوهاج: إنشاء مدينة جرجا الجديدة على 10297 فداناً «تجمعات حضارية مخططة»

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن موافقة مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية" برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على إنشاء جهاز تنمية "مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية مساحة 10297 فداناً.

وأوضح محافظ سوهاج أنه من المقرر أن يتم إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمي (ب) بمسمى "جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (170) لسنة 2022، بتخصيص نحو 10297 فداناً لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد " مدينة جرجا الجديدة"، واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وأشار "محافظ سوهاج إلى أن الموقع المقرر لإقامة "مدينة جرجا الجديدة" يقع شرق طريق الجيزة / أسوان، ويحده الطريق الصحراوي الحر (الطريق الغربي) غرباً، ويبعد الموقع عن مدينة سوهاج الجديدة 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالى 35 كم، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 192 ألف فرصة عمل.

لافتا إلى أن "مدينة جرجا الجديدة"، تهدف إلى إقامة تجمعات حضرية مخططة، بجانب دعم التكامل مع الأنشطة السياحية والاقتصادية والعمرانية في إقليم جنوب الصعيد، واستغلال الظهير الصحراوي لتنمية محافظة سوهاج، من خلال إعطاء دفعة قوية لمراكز النمو في الظهير في شكل مراكز (صناعية – لوجستية – خدمات إقليمية).

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن موافقة مجلس إدارة "هيئة المجتمعات العمرانية" برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على إنشاء جهاز تنمية "مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية مساحة 10297 فداناً .

وأوضح محافظ سوهاج أنه من المقرر أن يتم إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمي (ب) بمسمى "جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (170) لسنة 2022، بتخصيص نحو 10297 فداناً لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد " مدينة جرجا الجديدة"، واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وأشار " الفقي إلى أن الموقع المقرر لإقامة "مدينة جرجا الجديدة" يقع شرق طريق الجيزة / أسوان، ويحده الطريق الصحراوي الحر (الطريق الغربي) غرباً، ويبعد الموقع عن مدينة سوهاج الجديدة 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالى 35 كم، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 192 ألف فرصة عمل.

لافتا إلى أن "مدينة جرجا الجديدة"، تهدف إلى إقامة تجمعات حضرية مخططة، بجانب دعم التكامل مع الأنشطة السياحية والاقتصادية والعمرانية في إقليم جنوب الصعيد، واستغلال الظهير الصحراوي لتنمية محافظة سوهاج، من خلال إعطاء دفعة قوية لمراكز النمو في الظهير في شكل مراكز (صناعية – لوجستية – خدمات إقليمية).