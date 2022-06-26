«مكافحة الإدمان» يدشن حملتين لتوعية 25 ألف شاب بمخاطر التعاطي

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك حرصًا من الدولة المصرية بالإهتمام بكل الأحداث العالمية، حيث يتم الإهتمام الآن باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يبرز من خلاله العالم أجمع كل الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، إضافة إلى توضيح الخطط المستقبلية للأعوام القادمة.

شراكات قوية للتعرف على البرامج الدولية

وأضاف عسكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ مصر قامت خلال العام الحالي بالعديد من الشراكات القوية منها شراكة مع UNODC، للتعرف على أهم البرامج القومية الجديدة التي يتم العمل بها دوليًا، لكي يتم تطبيقها داخل جمهورية مصر العربية.

تدشين اليوم برنامجي «الأسرة القوية» و«الحركة بركة»

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه سيتم اليوم تدشين برنامجين في فعالية كبرى داخل منطقة الأسمرات، وهي خاصة بالمناطق المطورة وهم، برنامج «الأسرة القوية» وهو المختص بتنمية المهارات الحياتية لدى أفراد الأسرة، لكي يكونوا قادرين على مواجهة المشكلات والابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة.

البرامج تستهدف البرامج المناطق المطورة

ولفت عسكر إلى البرنامج الآخر «الحركة بركة»، وهو برنامج مختص بفئة معينة من الشباب لتطوير مهارتهم، لافتًا إلى أن البرامج ستغطي المناطق المطورة ضمن المبادرات الرئاسية كحي الأسمرات وأهالينا والمحروسة ومنطقة أسطبل عنتر وبشاير الخير بالإسكندرية ومعًا.

استهداف أكثر من 15 ألف أسرة و25 ألف شاب

وأشار مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أنّ البرنامجين يستهدفان أكثر من 15 ألف أسرة، وأكثر من 25 ألف شاب، لافتًا إلى أن سبق هذا التدشين عام ونصف من العمل بهذه المناطق، والذي بدأ بتدريبات لإستقطاب أكبر عدد من القيادات الطبيعية لكي يكونوا شركاء في هذه البرامج عقبها حملة طرق الأبواب.