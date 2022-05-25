التضامن تطلق «أسرة قوية» و«الحركة بركة» لتوعية الشباب بخطورة المخدرات

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت برنامجين بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، وهي «الحركة بركة» و«الأسر القوية»، موضحًا أنّ البرنامجين استهدفا كيفية التعامل مع الشباب بشكل مختلف وجديد، لتوعيتهم بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة، من خلال تقديم مجموعة مهارات حياتية ممزوجة بالألعاب الرياضية، فضلا عن أنّ الأمم المتحدة تعمل على هذه البرامج منذ فترة طويلة مع بعض الدول العربية والأفريقية وحققت صدى كبير، ومصر هي الدولة رقم 3 لتنفيذ هذه البرامج.

مشروع الأسر القوية

وأضاف عسكر، في مداخلة هاتفية مع الاعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة dmc، أنّ مشروع الأسر القوية يعتمد على تقديم مجموعة من المهارات الحياتية للوالدين، لتدريبهم على كيفية إقامة حوار بناء وتواصل رائع بينهم وبين ابنائهم، والقدرة على الاستماع لمشكلات الأبناء، ووضع أنفسهم مكان أبنائهم والعكس، وتدريب الأبناء على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات والاستفادة من خبرات الآباء المتراكمة والمختلفة.

الإدمان والعنف الأسري

وأوضح عسكر، أنّ البرنامج يعتمد على أساليب التربية الحديثة، وتعديل الأساليب التربوية غير الجيدة لتعديلها، والتغلب على مشكلة إدمان المخدرات المرتبطة بشكل أساسي بالعنف الأسري.

الحركة بركة

وأكد مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أنّ برنامج «الحركة بركة» يعتمد على التدريب على مجموعة من المهارات الحياتية، مثل التواصل والعمل الجماعي والسيطرة وتحديد الاتجاهات والأهداف، ممزوجة بألعاب رياضية رائعة، من خلال التعاون مع الشباب داخل مراكز الشباب والمدارس.

وأشار مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إلى أنّ البرنامج يستهدف رفع مستوى الثقة بالنفس والعزيمة، وبداية من يونيو المقبل، سيبدأ التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية للبدء بالبرنامجين على مستوى الجمهورية.

ولفت عسكر، إلى أنّ الفئات العمرية المستهدفة في برنامج «الحركة بركة» من سن 12 وحتى 18 عاما، والفئات المستهدفة في برنامج «الأسر القوية» تكون للمتزوجين حتى في مرحلة قبل الإنجاب، لتدريبهم على كيفية تكوين أسرة قوية تحصن نفسها ضد الإدمان والمخدرات.

وقال مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ التعاون الدولي يقدم خبرات دولية قوية جدًا، ويدعم التواصل بين مصر وبين الأشقاء العرب وبين مصر والعالم، من خلال عرض التجارب وتبادل الخبرات، والاقتداء بالنماذج الجيدة.