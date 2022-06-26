التفاصيل الكاملة لتشميع مستشفى خاص ومركز طبي في بني سويف

أمر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، بنقل مرضى من داخل مستشفى خاص في مركز الواسطى إلى المستشفى المركزي لاستكمال علاجهم، وذلك لتنفيذ قرار غلق صادر من المديرية بغلق وتشميع مستشفى خاص ومركز طبي، على إثر وجود مخالفات للاشتراطات الترخيصية كذلك مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

تشميع مستشفى خاص ومركز طبي بمركز الواسطى

وأغلقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بني سويف، مستشفى خاص بمركز الواسطى، وذلك لمخالفة اشتراطات الترخيص ووجود مخالفات جسيمة رصدتها لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، كما أغلقت المديرية مركز طبي آخر لمخالفه اشتراطات الترخيص و لوجود مخالفات جسيمة طبقا لتقرير حملة أخرى من إدارة العلاج الحر بالمديرية وتم نقل جميع المرضى إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم تحت إشراف المديرية.

حملة على المنشآت الصحية الخاصة بمركز الواسطى

وتابعت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف عددا من المنشآت الطبية الخاصة، بمركز الواسطى، في إطار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في منظومة الخدمات الصحية.

محافظ بني سويف: تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار غنيم خلال تصريحات صحفية، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.