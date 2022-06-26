نداء شرارة: أغنيتي الجديدة فلكلور فلاحي من تأليفي وللشعب المصري

انتهت الفنانة نداء شرارة مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة، لكنها اختارت هذه المرة أن تكون الأغنية باللهجة المصرية، بسبب حبها للجمهور المصري، كاشفة عن تفاصيلها في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقالت الفنانة نداء شرارة، إنها ستقدم أغنية باللهجة المصرية تميل إلى الفلكلور الفلاحي، مشيرة إلى أنها من كتبت الكلمات الخاصة بها قائلة «الأغنية دي بعتبرها حالة خاصة، وبحبها وأتمنى إنها تنال إعجاب الجمهور المصري».

جديد نداء شرارة

وكشفت شرارة، عن أن الأغنية مليئة بالفرحة، قائلة: «هي أغنية رتمها سريع ومليانة مزيكا وبتعبر عن الفرحة، وبتقول لو عايز تشرب شرباتي دا يوم سعدي يا حياتي أنا عاشقة وسهرانة ليلاتي».

يذكر أن الفنانة نداء شرارة كانت قد تواجدت في مصر مؤخرًا؛ لإنهاء بعض الأعمال الفنية، وخلال وجودها ظهرت ضيفة في إحدى حلقات برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي يذاع عبر شاشة cbc.

نداء شرارة ضيفة على برنامج الستات ميعرفو يكدبوا

وخلال الحلقة، كشفت نداء شرارة عن مواصفات فتى أحلامها، قالت إنها تريده شخصا لطيفا ومحترما، ويقدر عملها كفنانة؛ لأنها لن تتخلى عن كونها مطربة، فلا بد وأن يستوعب طبيعة عملها.

وقالت إنها لن تتزوج من مطرب أو ملحن أو أحد في الوسط الفني، لأنه سيكون مشغولا وهي أيضا مشغولة طوال الوقت، فلن يريا بعضهما.

يذكر أن الفنانة نداء شرارة، كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «أنت فرحة»، والتي تعاونت فيها مع آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر.