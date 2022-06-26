تفاصيل سرقة 100 مليون دولار عن طريق جسر العملة المشفرة

استولى قراصنة على 100 مليون دولار عن طريق ما يسمى جسر العملة المشفرة، والوصول إلى ثغرة أمنية رئيسية في نظام عمل الأصول الرقمية، وفقًا لما نشرته بلومبرج عن سرقة الـ100 مليون دولار.

و قالت «هارموني» لسلاسل بلوكتشين Harmony في تغريدة، صباح اليوم الخميس، إنه تم اختراق جسر «هوريزون» Horizon الخاص بها، الذي يتيح للأفراد تبادل العملات بين سلاسل بلوكتشين المختلفة.

وأضافت الشركة أنها بدأت العمل مع السلطات الوطنية والمتخصصين في التحليل الجنائي من أجل تحديد الجاني واستعادة الأموال المسروقة.

أسواق مال منعزلة

ينقسم معظم عالم التشفير إلى أسواق مال منعزلة، فعلى سبيل المثال، يمكن لشبكتي بتكوين وإيثريوم التشغيل باستخدام رموز "بتكوين وإيثريوم" المشفرة فقط.

نظراً لاكتساب مزيد من العملات المشفرة القدرة على التفاعل مع بعضها بعضاً بسلاسة، ومطالبة المتداولين بذلك، تعمل مشاريع مثل "هارموني" على تطوير منصات تُعرف باسم الجسور، يمكنها قبول مجموعة متنوعة من الرموز المميزة، ونقلها بسلاسة بين سلاسل بلوكتشين.

لكن تلك الجسور معرضة بشكل خاص للاختراق، نظراً لأن تقنيتها معقدة وغالباً ما تديرها فرق مجهولة، ولا تكون الطريقة التي يحمون بها الأموال واضحة، لذلك يستهدفهم قراصنة متطورون بشكل متكرر.

انخفض رمز "أو إن إي" (ONE) الأصلي من "هارموني"، المستخدم في دفع رسوم المعاملات، أو كسب المكافآت أو التصويت على التغييرات في المنصة، بنسبة 12% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ«كوين غيكو» CoinGecko.

قيمة مخصصات المشروع لدى هارموني مليار دولار

تبلغ قيمة مخصصات المشروع لدى «هارموني» الأساسية لسلاسل بلوكتشين أكثر من مليار دولار، بحسب موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

اكتشف فريق هارموني هذا الصباح سرقة على جسر هوريزون بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون دولار. لقد بدأنا العمل مع السلطات الوطنية والمتخصصين في الطب الشرعي لتحديد الجاني واسترداد الأموال المسروقة.

جسر هوريزون

يمثل الهجوم على جسر هوريزون، الذي يدعم إتمام عمليات النقل عبر سلاسل بلوكتشين بين «إيثريوم» و«سمارت تشين» Smart Chain، من «بينانس» Binance، ثالث اختراق رئيسي للجسر هذا العام.

وسرق القراصنة في فبراير الماضي أكثر من 300 مليون دولار من جسر «وورم هول» Wormhole، تلتها سرقة 620 مليون دولار من جسر «رونين» Ronin بعد شهر.

سرقة 100 مليون دولار

بلغت تقديرات شركة أبحاث الرموز المشفَّرة «تشيناليسيس» (Chainalysis) للسرقات أكثر من مليار دولار من الجسور، حتى قبل اختراق جسر «هوريزون».

وقال زوشيان جيانغ، الرئيس التنفيذي لشركة أمن بلوكتشين «بيكشيلد» PeckShield، والتي تواصلت معها «هارموني» للحصول على الدعم، في حالة «هوريزون»: «يبدو أن السرقة حدثت بسبب اختراق خاص ورئيسي».