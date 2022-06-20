روسيا تطور نظاما بديلا لـ سويفت.. مستوحى من العملات المشفرة

تسعى موسكو بعد استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت في فبراير الماضي بفضل العقوبات التي فرضتها دول غربية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية، للبحث عن نظام دفع مالي بديل لـ سويفت من أجل حماية معاملاتها التجارية الخارجية.

النظام الرقمي سيسمح للمدفوعات الدولية لروسيا بدفع قيمة وارداتها بعملتها الوطنية الروبل

ووفقاً لموقع Investing العالمي أكد أن النظام الرقمي سيسمح للمدفوعات الدولية لروسيا بدفع قيمة وارداتها بعملتها الوطنية الروبل، بدلاً من الدولار.

ووفقًا لبيان صادر عن مجموعة «روستك»، سيمكن النظام الجديد أيضًا الدول الأجنبية من دفع ثمن وارداتها من روسيا بعملاتها الوطنية أيضًا وقال إن منصة بلوكتشين التي تم تطوير نظام المدفوعات الدولي عليها، والتي تسمى CELLS تم تطويرها من قبل معهد نوفوسيبيرسك لأنظمة البرمجيات (NIPS)، والتي بدورها تابعة لمجموعة روستك.

وأشارت إلى أنه تم تصميم النظام الأساسي ليكون قادرًا على توفير نظام متكامل يعتمد على تقنية دفتر الأستاذ الموزع وبحسب المجموعة الروسية، فإن المنصة تضم بين عناصرها المركزية نظامًا رقميًا لإجراء المدفوعات بالعملات الوطنية للدول المرتبطة بها.

وتؤكد الشركة أن نظامها الجديد يمكن أن يوفر بديلاً حقيقياً لخدمات الدفع الدولية التي يوفرها نظام SWIFT، والذي تم عزل البنوك الروسية عنه بموجب العقوبات الغربية بالإضافة إلى خدمة المدفوعات الدولية توفر منصة CELLS لمستخدميها القدرة على إنشاء محافظ لتخزين العملات الرقمية، وفقًا للبيان.

روسيا: النظام الرقمي الجديد يمكنه إجراء حوالي 100000 معاملة في الثانية

روسيا تتعهد بإجراء معاملات آمنة إذ تعهد أوليج يفتوشينكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة روستك بأن نظام الدفع الدولي الجديد سيضمن «معاملات عالية السرعة وآمنة»، قائلاً إن النظام الرقمي الجديد يمكنه إجراء حوالي 100000 معاملة في الثانية، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم.

في المقابل، لا يزال الوضع القانوني للعملات الرقمية في روسيا في حالة تغير مستمر والجهود السابقة لإضفاء الشرعية عليها لم تسفر عن نتائج في الوقت الذي تضغط فيه الحكومة للسماح لهم من أجل جذب الاستثمار الأجنبي وإخراج التجارة الداخلية من ظل العقوبات الغربية.