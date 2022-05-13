6 عوامل أدت لانهيار عملة البيتكوين وسوق العملات المشفرة

بدأت العملات المشفرة هذا العام، بداية صعبة في ظل التقلبات والأزمات التي تشهدها الأسواق، لتبلغ خسائر عملة البيتكوين أشهر عملة رقمية في العالم ما يقرب من 40% من قيمتها السنوية على مدار اليومين الماضيين، بينما خسرت عملات أخرى مث إيثريوم وبينانس كوين نحو 48%، هذه هي أكبر ثلاث عملات مشفرة متداولة من حيث القيمة السوقية.

خسائر العملات في 2021

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سوق العملات الرقمية إلى خسائرة حادة، فشهدت الفترة من منتصف مايو إلى منتصف يوليو 2021، انخفاضات كبيرة وانخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 45%.

وترصد "الوطن" من خلال هذه التقرير، 6 أسباب وراء انهيار سوق العملات المشفرة، في الساعات القليلة الماضية وفقاً لخبراء متخصصين، وهي كالتالي:

1- الحصول على كثير من الرافعة المالية

الرافعة المالية تعني في سوق العملات الرقمية اقتراض رأس مال بغرض زيادة القوة الشرائية من العملات، يلجأ إليها المتداولين لزيادة رأس المال الذين يتداولون به.

ويقول سايمون بيترز، كبير مديري الحسابات في eToro، إن هذه المبالغ من الرافعة المالية، يمكن أن تؤدي إلى تقلب في سوق للعملات المشفرة، كما هو الحال مع أي فئة من فئات الأصول، وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى تصفية المراكز طويلة الأجل، وفقًا لـ«coinmarketcap».

2- نقص السيولة في أسواق العملات المشفرة

أكبر مشكلة تواجهها أسواق العملات المشفرة، عندما يقوم المستثمرون ذوو الرافعة المالية، بتسييل جزء كبير من أصولهم، هذا واحد من الأسباب التي أدت إلى انهيار سوق العملات المشفرة، الأسبوع الماضي.

3- تنظيم العملات المشفرة

يقول «بيترز»: عندما حظرت الصين تعدين العملات المشفرة في يونيو 2021، كان على المعدنين الانتقال إلى ولايات أخرى أكثر ملاءمة لتعدين العملات، مما يعني أنه عندما تضغط الحكومات على علميات التعدين من خلال اللوائح، يمكن أن ينخفض ​​السعر الإجمالي للعملات المشفرة.

4- الخروقات الأمنية للعملات المشفرة

ويوضح، أن تقنية الـBlockchain وأمن الشبكة من العوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في انهيار العملة المشفرة، هذا النوع من الانهيار سوف يتكشف بشكل مشابه للاضطرابات التنظيمية من الجهات الحكومية. على سبيل المثال ، إذا ظهر أن هناك عيبًا أمنيًا في Bitcoin، فسيؤثر ذلك على الرغبة في تعدينها.

5- المؤثرون في سوق العملات المشفرة

ويقول بيترز إن مستثمري العملات المشفرة بحاجة إلى أن يضعوا في اعتبارهم أن دعاة العملة المشفرة والمؤثرين الرئيسيين، يمكنهم التغريد والتسبب في تدفق رأس المال، لقد رأينا هذا يحدث بدعم Elon Musk لـ Dogecoin، ويمكن أن يكون للتغريد تأثير معاكس أيضًا.

6- ارتباط العملات المشفرة بسوق الأوراق المالية

من مميزات سوق التشفير هو أنه يجب ألا يكون مرتبطًا بسوق تقليدي، ولكن كما أثبت عام 2022 ، فإن هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان، ويقول بيترز، أصبحت أسواق العملات المشفرة أكثر تشابكًا مع الأسواق التقليدية بسبب التبني التقليدي على مدى السنوات القليلة الماضية.