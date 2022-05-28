مجلس الذهب العالمي: الاستثمار في المعدن الأصفر أفضل من العملات المشفرة

أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن مستثمري التجزئة يتوافدون بشكل كبير ويتدفقون على شراء الذهب لمواجهة مخاطر العملة المشفرة، خاصة بعد أنخفاضها وخسائرها خلالالفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن استثمار التجزئة في الذهب تجاوز العملات المشفرة خلال العام الماضي، حيث تشير نتائج دراسة أجرتها مؤسسة Hall Partners إلى أن 31% من المستجيبين استثمروا في العملات المشفرة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من عام 2021 ، مما يشير إلى شعبيتها.

انخفاض قيمة البيتكوين بأكثر من 50% في 6 أشهر

ومع ذلك ، فإن التقلب الشديد في العملات المشفرة جعلهم يعانون بسبب عدم استقرارها وانخفاضها، فقد انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 50% في ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر، وسجلت العملة المشفرة خسائر فادحة في قيمتها خمس مرات منذ إنشائها.

32% من مستثمري العملات المشفرة ينظرون إليها على أنها استثمار عالي المخاطر

وأشار البحث إلى أن 32% من مستثمري العملات المشفرة ينظرون إلى استثماراتهم على أنها استثمار عالي المخاطر مع إمكانية تحقيق عوائد عالية أو رهان مضاربة بحت، بينما اعتبر 6% فقط من العملات المشفرة استثمارًا آمنًا.

على العكس من ذلك، فإن ما يقرب من ثلث مستثمري الذهب يعتبرون استثمارهم بمثابة مخزن للقيمة، أو راهن على التضخم أو ضد التضخم الآمن الذي لا داعي للقلق بشأنه، حيث يلقى الذهب قبول واسع النطاق كاستثمار آمن يتضح تمامًا من حقيقة أن عددًا أكبر من المستثمرين اشتروا الذهب أكثر من مشتري العملة المشفرة خلال العام الماضي أكثر من 50% من المستثمرين الذين اشتروا العملات المشفرة في عام 2021 أيضًا، والذين اتجهوا إلى الاستثمار في الذهب، في محاولة لموازنة مخاطر محفظتهم الاستثمارية.