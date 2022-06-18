خبير اقتصادي: 8 أسباب وراء تراجع العملات المشفرة.. وتوقعات بسقوطها

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، إن القيمة السوقية للعملات الافتراضية تراجعت يوم 10 نوفمبر 2021 من أعلى مستوياتها عند حوالي 3 تريليونات دولار لتنخفض إلى أدنى مستوى وهو تريليون دولار، كما تراجعت عملة البيتكوين من 67 ألف دولار إلى 19 ألف دولار.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الانخفاضات أدت إلى تحطيم الكثير من آمال المستثمرين في مجال الكريبتو، الذين كانوا ينتظرون وصولها لمستوى 100 ألف دولار للبيتكوين هذا العام.

هل وصلت العملات المشفرة إلى القاع؟

ولكن السؤال الأبرز الآن: هل انتهت تراجعات العملات المشفرة ووصلت إلى قاع الأسعار أم ما زال هناك المزيد من التراجعات؟.. ليوضح «معطي»، أنه يتوقع أن تشهد استمرارا في التراجع لتغير المناخ في مجال الكريبتو، فأي ارتفاع سيكون تصحيحا لهبوط جديد، متوقعًا أن تصل الأسعار إلى مستويات 14200 دولار للبيتكوين، مع تراجع في جميع العملات المشفرة، قائلا إننا في فترة هي الأصعب في مجال الكريبتو وستكون أصعب من تراجعات نهاية عام 2017 عندما تراجع البيتكوين من سعر 19700 دولار إلى 3300 دولار.

أسباب انخفاض وخسائر البيتكوين

وأشار خبير الأوراق المالية، إلى أن انخفاض البيتكوين والعملات المشفرة يأتي نتيجة:

1-اتجاه البنوك المركزية لسياسة التشديد النقدي.

2- وجود بديل استثماري أكثر أمانا وهو أسعار الفائدة من البنوك.

3- تراجع الثقة في المؤثرين وحيتان العملات المشفرة.

4- أزمة ثقة في مجال الكريبتو بعد انهيار العملة المستقرة تيرا لونا.

5- تراجع الثقة في شركات إقراض العملات المشفرة بعد تجميد شركة سلزيوس لعمليات السحب.

6- اتجاه شركات بورصات العملات المشفرة إلى تسريح الموظفين تحسبا للدخول في فترة ركود.

8- اتجاه الدول لتقنين مجال الكريبتو وإمتثال الشركات لقوانين الدول مما يضغط على فكرة اللامركزية.