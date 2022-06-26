مراقب بامتحانات الثانوية العامة يتعرض للإغماء.. واشتباه في إصابة بجلطة

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بتعرض المعلم همام سيد شحاته المنتدب من أسيوط للمراقبة على أعمال الامتحانات بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة، لحالة إغماء.

وأوضح محمد عبد الله، أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

نقل المعلم المصاب إلى المستشفى

وأضاف رئيس غرفة العمليات، أنه تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى العام بالغردقة، لتلقي الرعاية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه يعاني من اشتباه في جلطة إلا أن حالته مستقرة، وسيظل تحت الملاحظة بالمستشفى.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على «واتساب» 01555208606 لتلقي كل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .

إجراءات أمنية قبل دخول اللجان

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية وعددهم حوالي 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، الامتحانات موزعين داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وبدأ مسؤولي اللجان بتطبيق الكشف الإلكتروني على الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول وأي أجهزة إلكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم حذرت من امتناع الطلاب عن الخضوع للتفتيش بواسطة العصا الالكترونية للكشف عن الموبايل وأي أجهزة إلكترونية، ودعت الوزارة الطلاب على الدخول لمقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف يسمح بممارسة الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات – أو أي أجهزة» تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان، مؤكدة أنه يسمح للطلاب باستخدام الساعات، الآلات الحاسبة غير المبرمجة فقط.