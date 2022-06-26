محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بالتصدي لأعمال الغش

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد الموافق 26 يونيو، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية، بجوار إدارة العجوزة التعليمية، في أول يوم امتحانات المواد المضافة للمجموع، امتحان اللغة العربية.

وشدد المحافظ، خلال جولته التفقدية بمدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية، على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم، والتصدي لكل محاولات الغش، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

190 لجنة امتحانية في الجيزة

وأضاف خلال جولته، أنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية بمحافظة الجيزة، للعام الحالي يؤدي بها 78 ألفًا و777 طالبًا وطالبة الامتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة ما بين 16 إلى 18 طالبًا، مؤكدًا توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بينهم، وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.

مواصفات امتحان اللغة العربية

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2022، امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية ورقياً بنظام البابل شيت بالمدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحان اختيار من متعدد ولا تشمل أي أسئلة مقالية، موضحة أنه سيتم تصحيحه إلكترونياً لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لافته إلى أنها وفرت العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على التدريب الجيد على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضحت الوزارة، أنه غير مسموح لأي طالب بالكتابة على كتيب المفاهيم أو أخذه معه في نهاية الامتحان، مؤكدة أن كتيب المفاهيم سيتم استخدمه في الأعوام المقبلة ويشمل المفاهيم والمعلومات والمصطلحات التي تساعد الطالب في الامتحان.