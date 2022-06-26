محافظ المنوفية يفحص شكاوى أهالي «الباجور» ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتشكيل لجنة فورية لفحص ومعاينة شكوى أهالي مدينة سرس الليان والخاصة بتسريب المجاري بشارع مصطفى كامل واتخاذ اللازم فورا.

تشكيل لجنة لتحديد احتياجات مستشفى سرس الليان

كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بتشكيل لجنة لتحديد احتياجات مستشفى سرس الليان من الأطباء والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وكلف المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة بمعاينة سور نادى سرس الليان من خلال لجنة لبيان مدى إمكانية ترميم السور الخاص بالنادي مما يسمح بإقامة المباريات الرياضية به، وذلك استجابة لمطالب أهالي مدينة سرس الليان ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومى بالمواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

مد تيار كهربائي لعزبة علما بمركز الباجور

هذا وقد استمع المحافظ إلى شكوى عدد من المواطنين بعزبة علما التابعة لقرية مشيرف بمركز ومدينة الباجور، يلتمسون مد كبل تيار كهرباء منزلي على عدد من أعمدة الإنارة العامة على مسافة 300 مترا لإنارة منازلهم لعدم وجود أعمدة شبكة في هذه المنطقة، وعلى الفور كلف المحافظ اليوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق الكامل مع شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم والعمل على حل المشكلة.

وقد أحال المحافظ طلب مواطن مستأجر محل بمنوف تابع لمشروع توزيع السلع الغذائية يلتمس تخفيض مبلغ الإيجار المتراكم عليه، حيث تم غلق المحل نظرا لظروفه المادية والاجتماعية الصعبة، إلى المستشار القانوني لإبداء الرأي، ووجه المحافظ إدارة أملاك الدولة بدراسة إمكانية جدولة مديونية مواطن بناحية كفر داود الجديدة بالسادات إلى الحد الأقصى المسموح به لسداد الرسوم المستحقة عليه لإتمام إجراءات التصالح الخاصة بمنزله مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة، وذلك في إطار اللوائح المنظمة لذلك.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التي يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومي مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.