محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71,45%

اعتمد، منذ قليل، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71,45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين (82470) طالبا وعدد الناجحين (58928) طالبا.

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للصم والبكم

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87,80%، وبلغ عدد المتقدمين (41) طالبا وعدد الناجحين (36) طالبا، فيما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح (78,6%)، وتقدم للامتحان (5376) طالبا، وحضر (5117) طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,57%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان (14) طالبا وعدد الناجحين (11) طالبا.

محافظ المنوفية يهنئ أوائل الشهادة الاعدادية

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن مسؤولي الكنترول قاموا بمجهود كبير لإنهاء النتيجة في أسرع وقت مع المراجعة الدقيقه لعمليات التصحيح ورصد الدرجات لكي يحصل كل طالب علي حقه بدون أي ظلم له، مؤكدا أن محافظ المنوفية وجه بضرورة التدقيق وحصول كل طالب علي حقه وعدم ظلم أي طالب.