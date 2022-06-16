محافظ المنوفية يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام والمدارس الفنية

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم الخميس، تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بمدارس الثانوي العام والرياضي 230 درجة، والثانوي العام الخاص 210 درجات، والثانوي العام خدمات بمصروفات، 200 درجة.

تنسيق القبول بالمدارس الفنية بالمنوفية

وأوضحت أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن درجات القبول بالمدارس الصناعية ثلاث سنوات 200 درجة، والمدارس الزراعية ثلاث سنوات 185 درجة، والمدارس الزراعية ثلاث سنوات في كل من السادات وبركة السبع، 200 درجة، والمدارس التجارية ثلاث سنوات 165 درجة، والمدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات في الخطاطبة والسادات، 140 درجة، والمدارس الفندقية في شبين الكوم وقويسنا، 210 درجة، والتعليم الصناعي المزدوج 200 درجة، والتعليم الزراعي المزدوج 185 درجة، والتعليم التجاري المزدوج بحد أدنى 190 درجة.

اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية

كما أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المدارس الفندقية ومدارس التعليم المزدوج، يعتبر المجموع المعلن بعاليه هو حد أدنى للتقدم، ويكون القبول نهائياً بعد إقرار التنسيق الداخلي، والمقابلة الشخصية، واجتياز اختبارات القبول وفق الضوابط المتبعة، وأضافت أنه يتم البدء في قبول ملفات الطلاب المستجدين بالمرحلة الثانوية بكافة المدارس الثانوية العامة والفنية بجميع نوعياتها.

واعتمد محافظ المنوفية، في وقت سابق، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، دور مايو 2022، بنسبة نجاح 71.45%، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 82 ألف و470 طالباً، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 58 ألف و928 طالباً.

محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة العملية التعليمية

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة، باعتبار أن التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه، وطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.