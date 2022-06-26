أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات بدعم من قرار «المركزي»

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، ارتفاعات جماعية في بداية التعاملات، ليصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.5% إلى مستوى 9486.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.51%، عند مستوى 1787.81 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 100» يرتفع 0.58%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.58%، في منتصف التعاملات عند مستوى 1704.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.52% عند مستوى 1704.2 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 102.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 64 مليون سهم عبر تنفيذ 6740 صفقة، فيما جرى التداول على 141 سهما، وارتفع 44 أسهم فقط منها، فيما انخفض 11 فقط واستقر 86 سهم دون تغيير.

رأس المال السوقي يخسر 6.5 مليارات جنيه

سجل رأس المال السوقي في البورصة المصرية 635.853 مليار جنيه في بداية التداولات، بخسائر تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه.

قرار البنك المركزي يدعم مؤشرات البورصة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشرات البورصة المصرية شهدت صعودا جماعيا في بداية تداولات الأسبوع، متأثرة بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي، بتثبيت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، ما انعكس إيجابا على أداء مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات اليوم، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بأكثر من 70 نقطة مدفوعا بنشاط وصعود أغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية العربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

مؤشر EGX70 يتجه نحو مقاومة 1800 نقطة

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 شهد أداء إيجابيا في بداية التعاملات اليوم وصعد بأكثر من 8 نقاط مدفوعا باتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، محاولا استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 1800 نقطة.