البورصة المصرية.. خبير يوضح أسباب التراجع في نهاية تعاملات اليوم

شهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعًا جماعيًا، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بنسبة 0.88% عند مستوى 9612.9 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.68% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1800.5 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2661.55 نقطة بتراجع نسبته 0.77%.

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.72%، ليغلق الجلسة عند 1713.54 نقطة، وبلغت قيم التداولات 431 مليون جنيه، من خلال التداول على 235.8 مليون سهم، وتنفيذ 22.507 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 180 سهمًا، إذ ارتفع 22 سهمًا، وانخفض 77 سهمًا، واستقر 81 سهمًا آخر.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 642.371 مليار جنيه، بخسائر 4.2 مليارات جنيه.

هبوط أغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بضغط من الأداء السلبي وهبوط أغلب الأسهم القيادية مدفوعًا باتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية بينما استمرت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نجاح المؤشر الرئيسي في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 9600 نقطة يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9800 نقطة. أما في حالة عدم الاستقرار أعلاه يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 9400 نقطة.

الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار المحلل المالي، إلى أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد استقر أيضًا بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم بضغط من الاداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

ويتوقع أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 مدفوعًا بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.