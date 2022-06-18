تباين أداء مؤشرات البورصة الأمريكية.. وانخفاض قيمة العقود الآجلة للذهب

سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الجمعة، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وشهد مؤشر «ناسداك المجمع»، ارتفاعا بـ 152.25 نقطة«1.43%» ليسجل عند الإغلاق، 10798.35 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما أغلق مؤشر «ستاندرد أند بورد 500» القياسي على ارتفاع بـ 8.07 نقاط،«0.22%»، ليحقق 3674.84 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 38.29 نقطة «0.13%» ليحقق عند إغلاق التداول 29888.78 نقطة.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسجل 1840.6 دولار

وأمس الجمعة، انخفض الذهب متأثرا بارتفاع العملة الأمريكية «الدولار» وإشارات السياسة المتشددة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية في ظل مخاوف الركود، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1840.6 دولار، كما تراجع الذهب الفوري 1.1% إلى 1836.26 دولار للأوقية، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وفي سوق النفط، تراجعت الأسعار بنحو 6% إلى أدنى مستوى لها في 4 أسابيع، وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويخفض الطلب على الطاقة.

تراجع العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنسبة 5.6%

وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت»، 5.6% لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، بينما هبط «خام غرب تكساس» 6.8% ليستقر عند 109.56 دولار.

وفي سياق متصل، وعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي «البنك المركزي»، أمس الجمعة، ببذل جهد كامل لاستعادة استقرار الأسعار.

«المركزي الأمريكي» يعد ببذل جهدا كاملا لخفض ضغوط التضخم

ووعد «الاحتياطي الفيدرالي»، في تقرير سنوي، تمهيدا لظهور رئيس «المركزي»، جيروم باول، أمام الكونجرس الأسبوع المقبل، ببذل جهدا كاملا لخفض ضغوط التضخم التي تسري بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 40 عاما في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال «المركزي» الأمريكي، إن التزام لجنة السوق المفتوح باستعادة استقرار الأسعار، أمر ضروري للحفاظ على سوق عمل قوي، غير مشروط، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

سناترو أمريكي: لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن اقتصاد البلاد

من جانبه، قال السناتور الجمهوري السابق عن «كولورادو» تيد هارفي، إن رئيس البلاد الحالي، جو بايدن، أسوأ رئيس لـ البلاد، في القرن الحادي والعشرين، مضيفا في مقاله بصحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي تفشل في جميع المسائل، ولا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الاقتصاد أو الهجرة غير الشرعية أو الجريمة أو الصحة العامة أو السياسة الخارجية.

وأوضح هارفي، أن هناك فرصة لـ الجمهوريين في 2022 لهزيمة الرئيس الديمقراطي، ويحتاجون فقط إلى تذكيرهم بسلسلة إخفاقات الرئيس الحالي منذ بداية ولايته. وتابع السناتور الأمريكي قائلا، إن نحو 80% من الأمريكيين، يعتقدون أن بلادهم تسير الآن على المسار الخطأ.

وأشار هارفي، إلى أن بايدن أسوأ رئيس أمريكي منذ عقود بالمقارنة مع باراك أوباما، الذي يبدو ناجحا.