أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تتراجع و8 مليارات جنيه خسائر سوقية

شهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، تراجعًا جماعيًا، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بنسبة 1.4% عند مستوى 9728.19نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.82% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1820.49 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2693.9 نقطة بتراجع نسبته 1.63%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 1.26%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.26%، ليغلق الجلسة عند 1732.18 نقطة، وبلغت قيم التداولات 431.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 338 مليون سهم، وتنفيذ 26.502 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 182 سهمًا، إذ ارتفع 19 سهمًا، وانخفض 98 سهمًا، واستقر 65 سهمًا آخر.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 649.558 مليار جنيه، بخسائر 8 مليارات جنيه.

هبوط أغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بضغط من هبوط أغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المؤشر الرئيسي متخليًا عن مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9600 أما في حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر قد يتجه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9800 نقطة.

الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار المحلل المالي، إلى أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد استقر أيضًا بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا بأكثر من 33 نقطة بنسبة هبوط 1.80% مسجلًا مستوى إغلاق عند 1820.49 بفضل الأداء السلبي أيضًا لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء.

ويتوقع أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 نقطة أما في حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.