قيمة التداولات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه.. خبير مالي يحلل أداء البورصة خلال أسبوع

شهدت تداولات البورصة خلال الأسبوع المنتهي، تراجعات جماعية، إذ بلغت الخسائر السوقية للبورصة، نحو 22.1 مليار جنيه، لتختتم المؤشرات تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي.

رأس المال السوقي

وسجّل رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 635.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، في 23 يونيو 2022، مقارنة بـ 657.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بخسائر 22.1 مليار جنيه، وتراجع نسبته 3.4%.

12.8 مليار جنيه إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية، نحو 12.8 مليار جنيه خلال نفس الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 1.5 مليون سهم، مقارنة بـ2.4 مليار سهم منفذة من خلال 130 ألف صفقة، مقابل 177 ألف عملية.

هبوط أغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ خسائر البورصة الأسبوعية جاءت مع تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بضغط من الأداء السلبي هبوط أغلب الأسهم القيادية.

اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية

وأضاف عيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن من بين العوامل التي أدت أيضًا للخسائر اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية.

المضاربة السريعة

وأشار عيد إلى أن عمليات المضاربة السريعة على الأسهم كان لها دور في تلك الخسائر التي شهدتها البورصة على مدار الأسبوع.

المؤشرات تتراجع بشكل جماعي

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع المنصرم، على تراجع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 9439.85 نقطة، بتراجع نسبته 4.33%، بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 1778.8 نقطة، متراجع بنسبة 4% خلال الأسبوع.

وهبط مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، عند مستوى 2629.46 نقطة، متراجع بنحو 3.9%، فيما هبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 3.4% عند مستوى 1695.45 نقطة.