ضبط 1533 قضية تموينية متنوعة و607 قضايا مخالفات مخابز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1533 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 2 طن أرز، 400 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 47,451 طن «دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر– فول- زيت طعام – لحوم - أعلاف»، و4300 عبوة «مياه معدنية، شعرية»، 73 عبوة سجائر.

ضبط 607 قضايا في مجال مخالفات المخابز

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 607 قضايا في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 12 قضية دقيق مدعم «تصرف - تجميع»، 120 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 118 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 96 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 77 قضية توقف عن الإنتاج، 184 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 3٫300 طن دقيق بلدى مدعم.

ضبط 9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة

وأسفرت الحملات كذلك، عن ضبط 9 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 3,300 طن «أسمدة مدعمة»، 66300 لتر مواد بترولية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 55,001 طن – 4300 عبوة «مياه، شعرية» 66300 لتر مواد بترولية – 73 عبوة سجائر، كما جرى ضبط 9 قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ75,450 طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت 425 قطعة «24 قطعة صوتية، 65 قطعة ضوئية، و336 ملصقا»، واتخذت الإجراءات القانونية.