ضبط 108 أطنان قمح قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجه للدقيق، وكذلك أصحاب الحيازات الزراعية، للتأكد من توريد القمح المحلي لصوامع والشون المخصصة، تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشديد الرقابة على أعمال توريد القمح المحلي

وقامت إدارة تموين الحسينية، برئاسة عبد الكريم عوض الله، بتشديد الرقابة على أعمال توريد القمح المحلي وضبط غير الملتزمين بتوريد القمح واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر لأصحابها، ومنها المحضر رقم 1008 جنح الحسينية ضد «م. ح. إ ك. ا» صاحب حيازة زراعية رقم 470 جمعية منشأة خليل قهبونة الحسينية مساحتها 25 فدانا، لمخالفته توريد كمية قدرها 45 طن قمح، أي مايعادل 300 أردب لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

مخالفة توريد 18 طن قمح

كما تم تحرير محضر رقم 10089جنح الحسينية ضد «ل . ح. أ. إ»، صاحب حيازة زراعية رقم 471 جمعية منشأة خليل مساحتها 25 فدانا، لمخالفته توريد كمية قدرها 45 طن قمح، أي مايعادل 300 أردب لحساب هيئة السلع التموينية في القاهرة.

وحُرر محضر رقم 10090جنح الحسينية ضد «ح. أ. ك. ا»، صاحب حيازة زراعية رقم 469 جمعية منشأة خليل مساحتها 10 أفدنة، لمخالفته توريد كمية قدرها 18 طن قمح، أي مايعادل 120 أردبا لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

وقُدرت المساحة المنزرعة التي لم يقم أصحابها بتوريد القمح المحلي لحساب هيئة السلع التموينية بـ60 فدانا، أي بإجمالي كمية قدرها 108 أطنان قمح محلي.