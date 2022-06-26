تعليمات محافظ القاهرة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلقت صباح اليوم امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وشهدت محافظة القاهرة انطلاق الامتحانات في مادة اللغة العربية في 297 لجنة بـ33 إدارة تعليمية، وتضم أكثر من 105 آلاف طالب وطالبة موزعين على 3 شعب «علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي»، وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة خلال جولته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2022 ومنها:

إجراءات امتحانات الثانوية العامة

- التشديد على الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والمطهرات للطلاب وجهاز قياس الحرارة قبل دخول اللجان.

- منع اصطحاب الحقائب داخل اللجان والاقتصار على الأدوات الامتحانية من قلم ومسطرة وخلافه.

- منع دخول التليفون المحمول والساعات الذكية داخل مقر اللجان.

- مراعاة الظروف المرضية للطلاب ومرضى السكر والسماح لهم بدخول دورات المياه.

- تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان والالتزام بالدخول من بوابات التعقيم.

- خفض العدد داخل اللجان والتباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

دور أولياء الأمور

- مناشدة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام مقار اللجان وتجنب التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية.

- توفير كل وسائل الوقاية والحماية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ هادئ وجو مناسب أمام الطلاب والمعلمين داخل اللجان.

- التركيزعلى وجود المراوح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمواجهة حرارة الجو.

- مطالبة رؤساء الأحياء بالمرور الميداني لمتابعة محيط اللجان وإزالة أي إشغالات أوتعديات.

رفع كفاءة أعمال النظافة

- التأكيد على هيئة النظافة والشركات القائمة برفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات.

- توفير سيارة إسعاف وطبيب بكل إدارة تعليمية لمتابعة أي ظرف طارئ.

- التشديد على وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

- متابعة تأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان.

- مواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان على الفور.

- مراعاة وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

- التأكيد على توافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها أولا بأول للتأكد من عملها بكفاءة.

- يتم التنسيق مع المرور لتسيير الحركة المرورية في الشوارع المؤدية للمدارس.

وأجرت «الوطن» صباح اليوم جولة داخل إحدى لجان الثانوية العامة التي تفقدها محافظ القاهرة لمتابعة سير الامتحانات وتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان.