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محافظ القاهرة يوجه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية

كتب:

وائل فايز
03:22 م | السبت 25 يونيو 2022
لجان الثانوية العامة

لجان الثانوية العامة

 تنطلق غدا الأحد امتحانات الثانوية  العامة، ويقوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  بجولة غدا لتفقد بدء امتحانات الثانوية العامة بمدرسة طه همام التابعة لإدارة البساتين التعليمية طريق الاوتوستراد بعد مجزر البساتين أمام عمارات صقر قريش.

تعليمات لرؤساء الأحياء

ووجه محافظ القاهرة  تعليمات لرؤساء الأحياء بالعمل على  إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط لجان  الثانوية العامة على مستوى المحافظة، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة  فى الطرق المؤدية للجان ورفع كفاءة الطرق وأعمال الإنارة والتنسيق مع المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع أى زحام فى محيط المدارس، مع التأكيدعلى توفير كل وسائل الهدوء والراحة لطلاب الثانوية العامة، مع تطهير اللجان بشكل مستمر واتخاذ الاجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة الطلاب.

المحافظ يناشد أولياء الأمور عدم الانتظار أمام اللجان

وناشد محافظ القاهرة أولياء الأمور عدم الانتظار أمام اللجان حفاظا على الهدوء وسير الإمتحانات، مع التشديد على أعمال تأمين اللجان  بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية التعليم بالقاهرة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.