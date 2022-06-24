إجراءات تقديم طلب الانتداب لمعلمي القاهرة إلكترونيا.. 8 تنبيهات مهمة

أكدت محافظة القاهرة، وجود عدة ضوابط بشأن تقديم طلب الانتداب الإلكترونى للعام الأول بالنسبة للمعلمين، موضحة أن هناك تعليمات مهمة نبهت عليها مديرية التربية والتعليم، قبل التقدم للانتداب للعام الأول للمعلمين فقط.

تعلميات لتقديم طلب الانتداب الإلكترونى للمعلمين

- لا يجوز التقدم بأكثر من طلب انتداب، كما لا يجوز التعديل على الطلب المرسل.

- يجب مراعاة الدقة قبل ملء نموذج الانتداب الإلكترونى للعام الأول.

- التأكد تماما من صحة الرقم القومى وكود المعلم.

- التأكد من الإيميل ولا بد أن يكون «إيميل 365» المعتمد من الوزارة، والموجود في صفحة المعلم على الأكاديمية.

- يجب متابعة الطلب على موقع المديرية بإستمرار، لمعرفة النتيجة، وفى حالة استمرار النظر في الطلب ستظهر رسالة (جارى فحص طلبك).

- بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات نضغط على مفتاح (حفظ)، وستظهر استمارة التقديم، ليتم طباعتها والتوقيع عليها، وإرفاقها مع الأوراق المطلوبة عند الموافقة على طلب الندب.

- عند إرفاق صور الأوراق إلكترونيا، يجب اختيار كل الصور مرة واحدة، ثم الضغط على مفتاح تحميل.

- الاستعلام عن نتيجة طلب الندب بالرقم القومى للموظف.

المستندات المطلوبة مع طلب الانتداب

أولا: في حالة الانتداب من خارج المديرية -محافظة أخرى- إلى مديرية القاهرة، يتم إرفاق الأوراق الآتية:

- موافقة الجهة أو المديرية القادم منها المنتدب.

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة بشعار الجمهورية.

- صورة البطاقة الشخصية.

- إثبات على نقل السكن إلى محافظة القاهرة.

ثانيا: في حالة الانتداب من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى جهات أخرى، يتم إرفاق الأوراق الآتية:

- طلب ندب يتم التوقيع عليه من قبل مدير المدرسة وموجه المادة بالإدارة ومدير عام الإدارة.

- مذكرة ندب للعام الأول من قسم الانتدابات بالإدارة التعليمية.

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة بشعار الجمهورية.

- صورة البطاقة الشخصية ما يثبت على نقل السكن خارج محافظة القاهرة.