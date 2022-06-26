بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج و«أمديست» لإنشاء مركز لخدمة ذوي الهم

وقّع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون بين الجامعة ومنظمة «أمديست» الأمريكية، لإنشاء مركز لخدمة ودعم ذوي الهمم بالجامعة خلال العامين القادمين.

ووقع البرتوكول عن «أمديست»، كوينسي ديرمودي، مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بـ«أمديست».

اختيار 15 جامعة حكومية

وأشار «عبد الخالق» إلى أنه تم اختيار جامعة سوهاج ضمن ١٥ جامعة حكومية وهي «دمياط، طنطا، الزقازيق، حلوان، قناة السويس، بني سويف، جنوب الوادي، الفيوم، سوهاج، دمنهور، السويس، مدينة السادات، العريش، الوادي الجديد، الأقصر» لإنشاء تلك المراكز، وسيتم تمويل هذه المراكز من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن إنشاء تلك المراكز يعد حجر الزاوية في دعم الأشخاص ذوي الهمم بالجامعات المصرية، ويأتي كإضافة كبيرة لهذه الجامعات، وخطوة مهمة نحو دمج الطلاب ذوي الهمم مع أقرانهم، مشيدا بدور الوزارة في تقديم الرعاية والدعم لهؤلاء الطلاب، مما يسهم في دمجهم وإعدادهم للانخراط في سوق العمل.

فريق «أمديست» في زيارة للجامعة

جدير بالذكر أن فريق عمل منظمة «أمديست» قد قام بزيارة للجامعة منتصف الشهر الجاري لتفقد مقترحات الأماكن والقاعات المخصصة لإنشاء المركز.

وحضر توقيع البروتوكول من الجامعة الدكتور عبد الناصر يسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق ذكي مدير المركز ونائبه الدكتور محمد عبد العظيم.

ويعد النموذج المُستدام لمراكز خدمة الطلاب ذوي الهمم المُصمم من قبل «أمديست» بمثابة وحدة مركزية تخدم وتتواصل مع الجامعة بأكملها، وترسل التقارير مباشرة إلى نائب رئيس الجامعة، وينطوي دور المراكز بشكل أساسي على أربعة محاور، وهي: «السياسة والدعم والأنظمة، التدريب على بناء الكوادر، إتاحة أماكن مناسبة داخل الحرم الجامعي، زيادة الوعي وأنشطة الدمج».

ويعتبر إنشاء تلك المراكز ضمن برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالي «الأمريكية - المصرية»، لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمُجتمعية للطلاب ذوي الهمم داخل الحرم الجامعي، وتعزيز المساواة بينهم في الحصول على التعليم العالي داخل الجامعات.

أما عن «أمديست»، فستقوم بالدعم في بناء الكوادر والمساعدة والإشراف على تنفيذ نموذج مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم وإدارته، وتشمل التدريبات تدريبًا في مصر وفي الولايات المتحدة الأمريكية في جولة دراسية مدتها 10 أيام مع إحدى الجامعات الأمريكية، كما ستقوم «أمديست» بتجهيز المراكز بالأثاث وشراء التكنولوجيا المساعدة، وتوفير التدريب على استخدامها.

وتعد «أمديست» منظمة أمريكية رائدة غير ربحية مُتخصصة في التعليم الدولي والتدريب والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم أمديست خدماتها لنحو نصف مليون شخص سنويًا، وتعمل بشكل مُستمر في مصر منذ أكثر من 60 عامًا على توسيع نطاق الفرص التعليمية.