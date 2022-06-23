استجابة لـ الوطن.. جامعة سوهاج تُحيل مدرس «التجارة» للتحقيق بعد تعليقه عن «نهاد أبو القمصان»

في استجابة سريعة من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لما نشرته «الوطن» عن رسالة الدكتور خالد منتصر، التي انتقد فيها التجاوز الذي أقدم عليه الدكتور حسن صبحي حسن، المدرس المساعد بكلية التجارة بالجامعة ضد المحامية نهاد أبو القمصان، عبر موقع «فيسبوك».

وأكد رئيس الجامعة أنه سيجري تحويل المدرس إلى التحقيق فورا.

رئيس جامعة سوهاج: لا أسمح بالتطاول في حق أحد

وقال رئيس الجامعة: «لا أسمح مطلقا بالتطاول من أى فرد، كأئنا من يكون من المنتسبين إلى الجامعة، أن يتطاول حتى على أي إنسان عادي، حتى وإن لم يكن شخصية عامة ومحترمة مثل المحامية القديرة نهاد أبو القمصان».

وأضاف الدكتور «عبدالخالق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: هناك قانون وقواعد تحكم الجامعة والعاملين بها، مؤكدا أننا نلتزم باحترام حريات الناس، مشيرا إلى أن قاعدة «أنت حرّ ما لم تضرّ» هي القاعدة العامة التي نعمل عليها جميعا داخل الجامعة.

وأشار «عبدالخالق» إلى أنه سيجري طبع تعليقات عضو هيئة التدريس المذكور، وإحالتها للتحقيق أمام أعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق.

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذه السلوكيات ليست بجديد على المدرس المساعد بكلية التجارة، «والذي تم إحالته من قبل للتحقيق مرات عديدة وتم إحالته لمجالس التأديب مرات عديدة أيضا، وحصل كثيرا على جزاءات وخصومات بسبب تجاوزات داخل المؤسسة التعليمية العريقة»

اقرأ أيضا:

خالد منتصر يوجه رسالة لرئيس جامعة سوهاج بعد تجاوزات أستاذ بكلية التجارة ضد «أبو القمصان»

رئيس جامعة سوهاج يوجه الشكر للدكتور خالد منتصر

ووجه رئيس جامعة سوهاج الشكر إلى الدكتور خالد منتصر، قائلا: «أشكره لأنه يوجه الجامعة إلى مثل هذه السقطات التى تخرج إلا من قليلة داخل الجامعة من بين 3132 عضو هيئة تدريس بالجامعة، وهذه القلة لا تمثل رأي الجامعة بكل تأكيد»

وكان الدكتور خالد منتصر، انتقد وصف حسن صبحي حسن، المدرس بكلية التجارة بجامعة سوهاج، للمحامية نهاد أبو القمصان بـ «الأمْة»، ومطالبته بمعقابتها وقوله عنها إنها «تجاوزت حدود الأدب» وذلك عبر تعليق على أحد المنشورات على موقع «فيسبوك»، في معرض الحديث عن انتقاد «أبو القمصان» للشيخ مبروك عطية بسبب حديثه الأخير عن حادث مقتل الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة.

وقال خالد منتصر رسالة عبر «فيسبوك» إلى الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج قائلا: «يا رئيس جامعة سوهاج، كيف تسمح لعضو هيئة تدريس أستاذ مساعد لديكم أن يصف محامية محترمة مثل نهاد أبو القمصان بأنها أمة، لأنها انتقدت قدس الأقداس د مبروك الذي وصف سيدات مصر بالقفة، وحرض على كل سيدة لاتغطي شعرها وأنذرها بالذبح، أنتظر منك وأنت أستاذ طب شهير وعالم كبير سرعة التصرف، هذا الوصف عار على الجامعة ».