خالد منتصر يوجه رسالة لرئيس جامعة سوهاج بعد تجاوزات أستاذ بكلية التجارة ضد «أبو القمصان»

انتقد الدكتور خالد منتصر، وصف الدكتور حسن صبحي حسن، المدرس بكلية التجارة بجامعة سوهاج، للمحامية نهاد أبو القمصان بـ «الأمة»، ومطالبته بمعقابتها ووقوله عنها إنها «تجاوزت حدود الأدب» وذلك عبر تعليق على أحد المنشورات على موقع «فيسبوك»، في معرض الحديث عن انتقاد «أبو القمصان» للشيخ مبروك عطية بسبب حديثه الأخير عن حادث مقتل الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة.

خالد منتصر يوجه رسالة لجامعة سوهاج

ووجه خالد منتصر رسالة عبر «فيسبوك» إلى الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج قائلا: «يا رئيس جامعة سوهاج، كيف تسمح لعضو هيئة تدريس أستاذ مساعد لديكم أن يصف محامية محترمة مثل نهاد أبو القمصان بأنها أمة، لأنها انتقدت قدس الأقداس د مبروك الذي وصف سيدات مصر بالقفة، وحرض على كل سيدة لاتغطي شعرها وأنذرها بالذبح، أنتظر منك وأنت أستاذ طب شهير وعالم كبير سرعة التصرف، هذا الوصف عار على الجامعة ».

نهاد أبو القمصان تستنكر تصريحات مبروك عطية

واستنكرت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تصريحات الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عقب واقعة مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي قال فيها «عاوزة تحافظي على نفسك البسي قفة وأنتِ خارجة»، معلنة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الداعية المذكور، كون ما قاله يُمثل امتدادًا لسلسلة من الآراء العدوانية، على حد قولها، «روح أفغانستان عند طالبان إلبس قفة؛ إنما عندنا القانون يحمي البنات»

وأوضحت «أبو القمصان» أن تصريحات مبروك عطية تُصور الرجال المصريين بأنهم وحوش، كما أن هذه التصريحات توحي بأن هذا هو المحيط الذي تعيش فيه المصريات، كما أنها تُمثل جريمة تعطل الدستور والقانون وتحرض على العنف، «أطالب النائب العام بفتح تحقيق ضده ونخشى أن تتحول هذه التصريحات لظواهر».