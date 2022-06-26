المتهم بقتل نيرة: «أبوها مضاني على إيصالات أمانة وقالي أنا شايل إيدي منها»

قال محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، إنّ المجني عليها كانت تقول لزملائها في الجامعة، إنّه يريد الارتباط بها «غصب عنها»، موضحا: «كانت بتقول إنّها مظلومة وعمرها ما كانت على علاقة بيّا، بس اللي عارفنّي مكانوش بيسمعوا الكلام ده، واللي ميعرفنيش كان بيصدق ويسمع كلامها».

قضية المتهم بقتل نيرة

وأضاف المتهم، خلال جلسة المحاكمة: «كانت بتستغل إنها بنت وكانت بتكلم الناس وتقول حاجات محصلتش، وألاقي ناس داخلة تكلمني وتقولي ابعد عنها، والفترة دي كنا لسة في 2 كلية، وجيت أخدت الشتائم بتاعتها وصور ليها هي منزلاها، وبعتها لقرايبها، فقرايبها قالولي كده بتشهر بيها، قولتلهم مش بشهر دي الصور اللي بنتكم منزلاها والشتائم دي بصوت بنتكم».

اعترافات المتهم

وتابع المتهم: «أهلها قالولي عاوزين نحل الموضوع ونلم الخلاف اللي بينكم، ده كان كلام أمها وأبوها، وكانوا عاوزين يجولي البيت عشان الصلح، وصدقتهم وروحتلهم ومقولتش لحد من أهلي أو أصحابي، فروحتلهم البيت جابولي بلطجية ومضوني على إيصالات أمانة على بياض، وأبوها قالي أنا ماليش دعوى بالكلام ده كله تولع فيك تولع فيها مليش دعوة بالكلام ده كله، أنا شايل إيدي منها وانتوا أحرار مع بعض، إحنا مضيناك على الإيصالات دي عشان متجيبش سيرتنا في حاجة، وكل ده مكنتش حاطط في دماغي أموتها أنا كنت عاوز أنتقم لنفسي بعد اللي حصل».