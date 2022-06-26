المتهم بقتل نيرة أشرف أمام المحكمة: «كنا مرتبطين وهددتني تفضحني بمكالمات»

أدلى محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، باعترافات مثيرة أمام قاضي المحكمة في أولى جلسات محاكمته، حيث أكد أنّ علاقة عاطفية ربطته بالمجني عليها، قائلًا: «كنا مرتبطين، وافترقنا من 3 شهور، ومن هنا بدأت الخلافات بينّا».

اعترافات المتهم بقتل نيرة

«كنت بحبها جدًا، وهي قالت لي إنّها عاوزة تسيب شغل الموديل وتدور على مجالات تانية، وأنا كنت موافق من كتر حبي ليها»، متابعًا أنّ العلاقة التي ربطته بالمجني عليها، كانت أسرته ترفضها: «أهلي ماكانوش راضيين بيها، ولما افترقنا هددتني تفضحني بالمكالمات اللي بينّا، عشان كده ردتلها التهديد، أنا قعدت 3 شهور أتحايل عليها، وقلت لها مش عاوز حاجة منك، اللي أنا كتبته، أنتِ كتبتي زيه وخالصين، وهي كانت مصممة هعمل وأسوي ونتقابل في النيابة».

أقوال المتهم

وأكمل المتهم أمام القاضي، قائلًا إنّ «والد الضحية أخبره بأنّها ابنته (فضحته) بسبب موضوعات أخرى»، وأنّ والدتها كانت سبب قوتها ووقفت أمام والدها لصالح ابنتها.

وتابع المتهم أنّ «والدها طلب مساعدته ذات مرة، لكونه على معرفة بكل شيء عنها، ليساعده في الوصول إليها»، مضيفًا: «كان فيه بلاغ عمله والدها عشان سابت البيت وماكانش عارف مكانها».