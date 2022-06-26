الداخلية تجهز غرفة عمليات في المدينة المنورة لتلبية احتياجات حجاج القرعة

جهزت وزارة الداخلية، غرفة عمليات مدعمة بالتقنيات الحديثة في المدينة المنورة، لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، وضمان توفير جميع السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

متابعة خدمات الحجاج

وضمت الغرفة الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة، والذين حرصوا على تسهيل وتيسير إجراءات السفر والوصول للحجاج، فضلا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، واستقبال شكاوى الحجاج والتعامل الفوري معها.

قسم للأدلة الجنائية

كما تحتوي الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أي حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، وكذا قسم المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، فضلا عن قسم الحاسب الآلي الخاص بتسجيل بيانات حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونيا.