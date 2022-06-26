دراسة يابانية تكشف غموض الأجسام الطائرة المجهولة.. السر في 4 شهادات

بعد عدد من التكهنات والأفكار بشأن الأجسام الغريبة التي فتحت باب تساؤل كبير، توصل معهد أبحاث ياباني خاص متخصص بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية إلى نتائج لدراسة أعدها بهذا الشأن، حيث نشر المعهد المتخصص 4 شهادات من أصل ما يزيد عن 450 شهادة تلقاها، حيث أعلن المعهد أن أربعة منها «بدرجة عالية من الاحتمال قد تكون أجساما طائرة مجهولة»، وفق ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

نشر تفاصيل الدراسة

وحول تفاصيل نشر ما توصلت إليه الدراسة، فقد تم عرض النتائج من قبل رئيس المعهد الياباني، تاكهارو ميكامي، ومن بين الصور ومقاطع الفيديو الأربعة التي اعتبرها الموظفون الأكثر موثوقية، تم التقاط شهادتين تعودان لعام 2021، وشهادتين أخريين في 2018 و2022.

عرض شريط فيديو مصور بالأجسام الغريبة

وكان شريط الفيديو الذي تم عرض نتائج الدراسة من خلاله قد ظهر في مواده أجسام غير مظلمة، بل على العكس، فاتحة اللون.

في الفيديو الأول، شكل يشبه كرة بيضاء تطير على طول مسار تصاعدي عمودي تقريبا، تاركة وراءها ذيلا قصيرا، ويظهر الفيديو الثاني جسما ممدودا أبيض اللون، يحوم فوق الجبال ليلا، بحسب الدراسة اليابانية.

وقد وصفت هذه «الأدلة» الأربعة بأنها «الأكثر احتمالا» بعد أن تم تحليل جميع المواد التي تم جمعها خلال العام باستخدام برنامج كمبيوتر خاص للتأكد من مدى صحة الفيديو من عدمه وما إذا كان قد تعرض لتغييرات أو تزوير.

إجراء تحقيق حول الأجسام الطائرة المجهولة

وفي سياق متصل، أعادت جلسة الاستماع في الكونجرس الأمريكي حول تاريخ الأجسام الطائرة المجهولة التي عُقدت في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا إحياء الاهتمام العالمي بالظواهر الجوية غير المحددة (UAPs)، حيث أعلنت حكومتا روسيا والصين أيضًا عن إجراءاتهما للتحقيق في هذا الموضوع.