المتهم بقتل نيرة يروي اللحظات الأخيرة قبل ارتكابه الجريمة: اتريقت عليا في الباص

حكى محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، كواليس لحظة التخلص منها وسط الشارع وفي عز النهار، في أثناء وجوده داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات المنصورة.

تمنيت وصولي متأخرًا.. واليوم يعدي من غير ما يحصل حاجة

وقال المتهم: «أنا كنت ناوي أقتلها وقلت هستناها وهي داخلة من برة، وكنت بتمنى تيجي متأخر أو أنا أوصل متأخر واليوم يعدي ميحصلش حاجة، ورحت أركب الباص لقيت نيرة جاية وموجودة فيه، وكان السكين معايا، شاريها من 3 أيام، كانت بعتالي تهديد إنها هتعمل فيا كذا وكذا، فخدت السكين عشان أدافع عن نفسي».

اشتريت «السكين» قبل الواقعة بـ3 أيام بعد تهديد نيرة لي

وأضاف المتهم بقتل نيرة: «في نفس الوقت، قلت في اليوم دا لو حصل فرصة هنتقم لنفسي، وفعلًا هيا جت وركبت الباص وهيا بتتريق وتضحك عليا، اتعصبت، اللى هو انتي تستاهلي، وكل شوية تكلم صاحبتها اللي جنبها وتبص وتضحك وهي متعرفش إن معايا سكين».

ندمان.. لكن اللي يزعّل إنك تعامل حد كويس ويستغلك

وردًا على سؤال القاضي، هل أنت نادم؟، قال المتهم بقتل نيرة: «ندمان طبعًا لأنى أذيت»، وحينما سأل عن «إيه مفهوم الحب عندك؟»، أجاب المتهم «اللي يزعل إنك تبقى كويس مع حد والحد دا يستغلك».