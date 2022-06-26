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التموين: 10 ملايين بطاقة سجلت رقم الموبايل ويتبقي 3 ملايين ونصف

كتب:

وفاء الصعيدي
12:38 م | الأحد 26 يونيو 2022
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وجود 13 مليونًا ونصف المليون بطاقة تموين كان مطلوبًا تسجيل رقم الموبايل لها لتحديث بياناتها.

وأشار الوزير إلى التزام 10 ملايين بطاقة في تسجيل رقم المحمول بناء على التعليمات التي طلبت منهم على بونات صرف الخبز.

وأشار «المصيلحي» إلى أنه يتبقي 3 ملايين ونصف بطاقة عليهم استكمال تحديث بياناتهم لتسجل رقم التليفون.

وجدد وزير التموين تأكيده على عدم حذف أو وقف أي بطاقة تموين لم تسجل رقم الموبايل، وأن تحديث البطاقة ضروري للوصول للأسر الأكثر استحقاقًا للدعم التمويني.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.