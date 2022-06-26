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عاجل.. التموين: خفض سعر «اللحمة الضاني» بمناسبة عيد الأضحى إلى 130 جنيها للكيلو

خفض سعر اللحم البرازيلي المجمد من 90 إلى 85 جنيه للكيلو

كتب:

وفاء الصعيدي
11:47 ص | الأحد 26 يونيو 2022
اللحوم الضاني.. صورة أرشيفية

اللحوم الضاني.. صورة أرشيفية

قال وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، إن مديريات التموين ستقوم بتشكيل لجان لشن حملات رقابية على المستودعات والمنافذ التموينية والمخابز بجانب محطات البنزين والسولار والذين سيعملون بشكل طبيعي خلال عيد الأضحى.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنه جرى تسعير اللحوم الضاني 130 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، مع تخفيض سعر اللحم البرازيلي المجمد من 90 إلى 85 جنيه للكيلو بمناسبة عيد الأضحى.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.