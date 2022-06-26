عاجل.. التموين: خفض سعر «اللحمة الضاني» بمناسبة عيد الأضحى إلى 130 جنيها للكيلو

قال وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، إن مديريات التموين ستقوم بتشكيل لجان لشن حملات رقابية على المستودعات والمنافذ التموينية والمخابز بجانب محطات البنزين والسولار والذين سيعملون بشكل طبيعي خلال عيد الأضحى.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أنه جرى تسعير اللحوم الضاني 130 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية، مع تخفيض سعر اللحم البرازيلي المجمد من 90 إلى 85 جنيه للكيلو بمناسبة عيد الأضحى.