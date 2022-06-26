التموين: زيادة دعم الخبز في الموازنة الجديدة أكثر من 22 مليار جنيه

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة دعم الخبز في الموازية الجديدة لعام 2023، أكثر من 22 مليار جنيه، منوها باستمرار دعم والدولة لرغيف الخبز عند 5 قروش للرغيف للمستفيدين في المنظومة التموينية.

ونوه وزير التموين، بأنه تم استلام 3 ملايين و920 ألف طن قمح من المزارعين، فضلًا عن تسليم 30 ألف طن قمح لمصانع المكرونة، مؤكدًا استمرار موسم التوريد حتى نهاية شهر أغسطس.

وأشار المصيلحي، إلى وصول احتياطي القمح حتى الآن إلى 5.7 شهر مع كل الموردين، أي أنه يكفي حتى نهاية العام.