جهود قوافل «الداخلية» بـ11 محافظة.. استخراج 12 ألف بطاقة رقم قومي و33 ألف مصدر مميكن

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم الخدمات للمواطنين، من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج - كفر الشيخ – دمياط – الأقصر – المنيا»، وأسفرت القوافل عن استخراج 12324 بطاقة رقم قومي، و33482 مصدرا مميكنا.

خدمات وزارة الداخلية للمصريين

كما واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن وجودهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث نجحت وزارة الداخلية، في تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين.

مأموريات إنسانية

وجرى إيفاد مأموريات لـ6 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له، كما جرى إيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادي الرياضية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، فضلا عن استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، وحصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.