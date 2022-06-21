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سيارات مياه متنقلة لخدمة كبار السن.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتب:

سلامة عامر
04:43 ص | الثلاثاء 21 يونيو 2022
سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين بشركات المياه

سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين بشركات المياه

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة بأحدث التكنولوجيا للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة حتى الخميس الموافق 23 من شهر يونيو الجاري 2022 للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

مواعيد أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات الواقعة في نطاق عمل الشركة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة بالقطاعات الواقعة بنطاق عمل الشركة كالآتي: 

- أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة ️بقطاع المركز: 

* قرية السرو يومي الأربعاء والخميس

* قريه المسلميه يوم الثلاثاء

- أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة ️بقطاع ديرب نجم

* قرية الديسه يوم الثلاثاء

* قريه صفط زريق جميع أيام الأسبوع عدا الثلاثاء 

- أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة ️بقطاع أبو كبير

* قرية كفر الشوبكي جميع أيام الأسبوع

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله لكبار السن والعملاء بقطاعات الشركة

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة بأحدث التكنولوجيا للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتقديم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير

تغطية جميع أنحاء المحافظة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حرصها على تغطية جميع أنحاء المحافظة للوصول للمناطق التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.