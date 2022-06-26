غرفة السياحة: نهتم بحجاج المستوى الإقتصادي وتقديم كافة الخدمات لهم

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية إن الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بدأت فى متابعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بسفر حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم هذا العام نحو 9200 حاجا،فضلا عن الإطمئنان على كافة الخدمات التى ستقدم لهم فور وصولهم للسعودية.

وأضافت الغرفة فى تصريحات صحفية أن غرفة شركات السياحة ركزت جهودها على حجاج المستوى الإقتصادى وذلك لعدة أسباب أولها أن حجاج البرامج الإقتصادية من متوسطي الحال المشتاقين الى زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وأداء الفريضة والذين يوليهم القطاع السياحي اهتماما خاصا، وثانيا لأنه يضم 6440 حاجا بنسبة 70% من إجمالي أعداد حجاج شركات السياحة هذا العام.

وأشارت إلى أن لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي كافة الترتيبات النهائية خاصة في الأراضي المقدسة حيث يتواجد مجموعة من أعضاء الجهاز الإداري بالغرفة للاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال حجاج الشركات بمتابعة مستمرة من مجلس الإدارة.

موسم كامل في مكة المكرمة

وأكدت غرفة شركات السياحة أن هذا العام يشهد تطورا غير مسبوق للخدمات المقدمة لحجاج المستوى الإقتصادي بالحج السياحي،مشيرة إلى أن أكثر من 95٪؜ من برامج الحج الاقتصادي يتم تنظيمها بنظام الموسم الكامل للإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بفنادق متميزه جدا بعضها مصنف 4 نجوم و قريبة من الحرمين،و ذلك تيسيرا على الحجاج وعونا لهم على الاستمتاع بالحرم الشريف وإقامة الصلاة فيه دون عناء او مشقة حيث أنه اعتبارا من يوم 4 ذى الحجة يكون الوصول إلى الحرم من المناطق البعيدة أمر صعب على الحجاج.

خدمات مقدمة لحجاج السياحة

وأكدت الغرفة أن الخدمات المقدمة لحجاج السياحة تشمل الإقامة وتوفير بوفيهات ووجبات متكاملة بالفنادق سواء في مكة او المدينة ،بالإضافة إلى وجبات ومشروبات ساخنة وباردة طوال اليوم بالمخيمات في المشاعر المقدسة في منى وعرفات.

وأوضحت أنه جرى التعاقد على كافة تلك الخدمات الخاصة بمخيمات المشاعر المقدسة مع مؤسسة الطوافة، حيث تم تخصيص 3 مكاتب طوافة لخدمة حجاج البرامج الإقتصادية بشركات السياحة ،مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على متابعة تنفيذ التعاقدات والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتفق عليها للحجاج دون نقصان.