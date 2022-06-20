غرفة السياحة: رد مقدمات جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج الإثنين المقبل

أكد محمد عزت ،أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية،أن المواطنين الذين لم يوفقوا فى قرعة الحج السياحى لهذا العام وعددهم نحو 60 ألف مواطن سيبدأون فى صرف مقدمات جدية الحجز التى دفعوها عند التقدم للحج السياحى بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 27 يونيو الجارى من أحد البنوك الحكومية بموجب بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم أو جواز السفر .

وأضاف لـ"الوطن" أنه بالنسبة للمواطنين الغير فائزين بالحج والذين سجلوا اسمائهم بقرعة الحج فى طلب واحد بسبب إرتباطهم العائلى فإنه يرد لكل فرد على حدا مبلغ مقدم الحجز الذى دفعه عند التقدم ، موضحا أن كافة المتقدمين للحج السياحى قاموا بدفع مقدمات جدية حجز عند التقدم للحج ، حيث دفع كل متقدم لبرامج الحج المستوى الإقتصادى 20 ألف جنيه ، فيما دفع كل متقدم لبرامج الحج مستوى الـ 5 نجوم 30 ألف جنيه .

68 ألف مواطن تقدموا للحج السياحى هذا العام

وأشار أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن عدد المتقدمين للحج السياحى لهذا العام بلغ 68 ألفا و660 مواطنا، تقدم منهم نحو 9 آلاف و345 مواطنا لمستوى الـ5 نجوم، فيما تقدم نحو 59 ألفا و315 مواطنا للبرامج الاقتصادية دفعوا مقدمات حجز بلغت نحو مليار و466 مليون جنيه .

9200 مواطن فازوا بقرعة الحج

وأوضح أن عدد الفائزين بالحج السياحى لهذا العام بلغ 9200 جنيه ، مشيرا إلى أن 70% من تأشيرات الحج السياحي لهذا العام تم تخصيصها للبرامج الاقتصادية، فيما تم تخصيص الـ30% الباقية لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم.

وكان علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد فى تصريح سابق لـ"الوطن" أن غالبية شركات السياحة حجزت لحجاجها فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة فئة 5 نجوم قريبة من المسجد الحرام بمكة ومن المسجد النبوي بالمدينة المنورة، موضحا أن حجاج المستوى الاقتصادي خلال موسم الحج الحالي سيحصلون على سكن مميز للغاية هذا العام.