نائب «التنسيقية»: دعم المنظومة الرياضة يقضي على التنافسية

أكّد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أنَّ الرياضة أساسها التنافسية، ودعم الكيانات الرياضية غير القادرة على المنافسة وتغطية نفقاتها من تكلفة الكهرباء والمياه والغاز يضر بالعملية الرياضية كلها.

لا يجوز تحميل دافع الضرائب أعباء دعم كيانات رياضية

و أضاف «فريد»، في كلمته أمام الجلسة العامة لــ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أنَّ جوهر الرياضة هو المنافسة وما يتعلق بسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز هو إضرار بالمنافسة من أموال دافعي الضرائب ولا يجوز (تحميل) دافع الضرائب (أعباء) دعم كيانات رياضية لا ينتمي إليها، خاصة أن بعض الكيانات الرياضية تصل ميزانياتها لعشرات أو مئات الملايين.

لا يجوز تحمل دافع الضرائب في الدلتا دعم كيان رياضي بأقصى الصعيد

وأشار نائب التنسيقية، إلى أنَّ الأمر الثالث يتعلق بأنَّه لا يجوز أن أحمل دافع الضرائب في قرية بالدلتا دعم كيان رياضي موجود في أقصى الصعيد وعلى هذا الأساس نرى أن هذا الدعم يضر بالرياضة وبأموال دافعي الضرائب ونطالب بإلغائه